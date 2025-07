Israel faz ataques perto do Ministério da Defesa da Síria em Damasco

Militares reforçaram proteção ao quartel-general das forças armadas sírias após ataque israelense em Damasco. - / AFP

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (16) que bombardeou a sede do Ministério da Defesa da Síria, em Damasco, após a ameaça de intensificar os ataques caso as forças governamentais não abandonem a região de Sweida, no sul da Síria.

"O Exército atingiu a entrada do 'quartel-general militar' do regime sírio na área de Damasco", afirma um comunicado militar israelense.

De acordo com o g1, fontes de segurança do Ministério da Defesa afirmaram que pelo menos dois ataques de drones atingiram o prédio e que autoridades estavam se protegendo no porão.

A televisão estatal síria informou que duas pessoas ficaram feridas no centro da capital.

No dia anterior, o governo da Síria havia condenado os bombardeios israelenses na província de Sweida, no sul do país, para onde as forças governamentais foram mobilizadas após confrontos entre combatentes drusos e beduínos, que deixaram 100 mortos.

A Síria "condena nos termos mais enérgicos a traiçoeira agressão israelense realizada hoje por meio de ataques coordenados de drones e bombardeios aéreos militares", que mataram "membros das nossas forças armadas" e "vários civis inocentes", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.