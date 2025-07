Israel expande operações em Gaza enquanto crescem os apelos pelo fim da guerra

Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou os ataques israelenses a várias de suas instalações no centro de Gaza, onde Israel anunciou a expansão de suas operações ao redor de Deir el-Balah, incluindo uma área que não havia atacado anteriormente.

"Conversei novamente com [o ministro das Relações Exteriores de Israel] Gideon Saar para revisar a nossa visão sobre o fluxo de ajuda e deixei claro que o Exército israelense deve parar de matar pessoas nos pontos de distribuição", enfatizou Kallas na rede X.

"Ninguém com o mínimo de dignidade humana pode aceitar tamanha crueldade. Dezenas de inocentes morrem todos os dias porque não conseguem encontrar um pedaço de pão ou um copo d'água", acrescentou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Nesta terça-feira, a Defesa Civil anunciou que ataques israelenses mataram 15 pessoas, 13 delas no campo de Al Shati, no norte de Gaza, que abriga milhares de deslocados.

"Achei que estava em um pesadelo. Fogo, poeira, fumaça e restos humanos voando pelo ar, destroços por toda parte. As crianças gritavam", disse Bakr, cuja esposa perdeu a vida no conflito no ano passado.