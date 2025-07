Iraque sofre ataque de drones em campos de petróleo sob domínio curdo

Drones atacaram campos de petróleo na região semiautônoma curda no norte do Iraque nesta quarta-feira, o mais recente de uma série de ataques nos últimos dias que colocaram várias instalações petrolíferas fora de operação. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelos ataques, que exacerbaram as tensões entre o governo central em Bagdá e as autoridades curdas.

O Ministério dos Recursos Naturais da região curda afirmou que os ataques têm como objetivo "desestabilizar a economia da região do Curdistão e ameaçar a segurança dos funcionários civis do setor de energia", e pediu às autoridades federais que interviessem para detê-los.

O especialista em indústria petrolífera iraquiana Hamza al-Jawahiri disse que o ataque a campos de petróleo na região curda não afetaria os preços globais do petróleo e que a produção de petróleo no sul do Iraque é suficiente para compensar qualquer escassez resultante. Os campos no norte do Iraque produzem cerca de 500 mil barris por dia (bpd).