Iraque: incêndio em shopping inaugurado há uma semana deixa dezenas de mortos

Um incêndio atingiu um shopping center recém-inaugurado e matou 61 pessoas, incluindo crianças, na cidade de Kut, no leste do Iraque, na noite desta quarta-feira, 16. As informações foram confirmadas por autoridades iraquianas.

As equipes de resgate ajudaram mais de 45 pessoas que ficaram presas quando o incêndio começou, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior. Ainda há pessoas desaparecidas, segundo a agência estatal Iraqi News Agency.

Fotografias e vídeos na mídia local mostraram o Corniche Hypermarket Mall, um shopping center de cinco andares que havia sido inaugurado apenas uma semana antes, totalmente tomado pelas chamas.

Investigação

O Ministério do Interior do Iraque disse em um comunicado que 61 pessoas morreram no incêndio, a maioria delas por asfixia. Entre os mortos, há 14 corpos carbonizados que ainda não foram identificados.

O governador da província, Mohammed al-Mayyeh, decretou três dias de luto. Ele disse que a causa do incêndio está sendo investigada, mas que foram abertos processos legais contra o proprietário do prédio e o proprietário do shopping center. Ele não especificou quais eram as acusações.

"Asseguramos às famílias das vítimas inocentes que não seremos lenientes com aqueles que foram direta ou indiretamente responsáveis por esse incidente", disse al-Mayyeh. Os resultados da investigação preliminar serão divulgados em até 48 horas, disse.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammad Shia al-Sudani, afirmou em um comunicado que havia instruído o ministro do Interior a ir ao local do incêndio para investigar e tomar medidas para evitar que o fato se repita.

Histórico

Padrões de construção ruins têm contribuído com frequência para incêndios trágicos no Iraque. Em julho de 2021, foi determinado que um incêndio em um hospital na cidade de Nasiriyah, que matou entre 60 e 92 pessoas, foi alimentado por um tipo de revestimento de "painel sanduíche" altamente inflamável e de baixo custo que é ilegal no Iraque.

Em 2023, mais de 100 pessoas morreram em um incêndio em um salão de casamentos na área predominantemente cristã de Hamdaniya, na província de Nineveh, depois que os painéis do teto acima de uma máquina pirotécnica explodiram em chamas. (Com informações da Associated Press)*.