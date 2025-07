Iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, denuncia ameaças de morte

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2023 por sua luta a favor das mulheres e dos direitos humanos, recebeu ameaças de morte das autoridades iranianas, informou nesta sexta-feira (11) o comitê do prêmio.

O presidente do Comitê Nobel, Jorgen Watne Frydnes, recebeu uma "ligação urgente" de Narges Mohammadi, que transmitiu a "mensagem clara" de que foi "ameaçada direta e indiretamente com a 'eliminação física' por agentes do regime" se não parar de defender a democracia e os direitos humanos, informou o organismo.