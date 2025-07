Irã diz ter substituído sistemas antiaéreos danificados na guerra contra Israel

No dia 22 de junho, os Estados Unidos - aliados de Israel - bombardearam a usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo, ao sul de Teerã, além das instalações nucleares de Isfahan e Natanz, no centro do país.

"O inimigo sionista tentou destruir as capacidades de defesa do Irã, e alguns de nossos sistemas de defesa foram danificados no decorrer da guerra", declarou o vice-chefe de operações do exército iraniano, almirante Mahmoud Moussavi, segundo a Irna.