Irã diz que participação da UE em negociação de acordo nuclear é irrelevante e sem sentido

Em críticas firmes à União Europeia (UE), o ministro de Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta, 2, que a participação do bloco nas negociações nucleares é "irrelevante e, portanto, sem sentido". Em publicação no X, o ministro rechaçou qualquer chance de a discussões terminarem com o fim do programa nuclear iraniano.

Repercutindo declarações da chefe das relações Exteriores da UE, Kaja Kallas, sobre negociações pelo encerramento do programa, Araghchi disse que a diplomata desconsidera as disposições do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), "que afirmam explicitamente o direito de todos os signatários de desenvolver, pesquisar e usar tecnologia nuclear para fins pacíficos". Acrescentou que as disposições da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU e do JCPOA "não têm mais validade, tornando, assim, o chamado mecanismo de snapback infundado".