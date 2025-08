Irã denuncia sanções 'mal-intencionadas' dos EUA contra o comércio de petróleo

O Irã classificou como "mal-intencionadas" as novas sanções americanas dirigidas contra uma frota de petroleiros e porta-contêineres controlada, segundo o Tesouro americano, por Mohammad Hossein Shamkhani, filho de Ali Shamkhani, assessor próximo do aiatolá Ali Khamenei.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai, condenou as sanções, chamando-as de "ato malicioso que visa sabotar o desenvolvimento econômico e o bem-estar do povo iraniano".

"O império naval da família Shamkhani ilustra como as elites do regime iraniano exploram sua posição para acumular enormes riquezas e financiar comportamentos perigosos do regime", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.