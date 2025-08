Investimentos dos EUA são bem-vindos, afirma ministro do Comércio da China

O ministro chinês do Comércio afirmou, nesta quarta-feira (30), que investimentos americanos são bem-vindos na China, durante uma conversa com uma delegação dos Estados Unidos, após o último ciclo de negociações entre Pequim e Washington terminar sem acordo.

Embora suas relações tenham sido afetadas por "tempestades", China e Estados Unidos "continuam sendo parceiros econômicos e comerciais importantes", declarou o ministro chinês Wang Wentao à delegação liderada pelo diretor-geral da FedEx, Rajesh Subramaniam, também presidente do conselho comercial entre os dois países (US-China Business Council).

"A China acolhe de bom grado empresas de todos os países, incluindo as americanas, que invistam na China", destacou Wang, segundo um comunicado do Ministério do Comércio.