Investigadores apuram se combustível de avião da Air India que caiu em junho foi cortado sem querer, diz site

As autoridades indianas apuram se o combustível que abastecia a aeronave da Air India, que caiu em junho logo após decolar, foi cortado sem querer. A informação foi divulgada pelo site de aviação The Air Current , na terça-feira (8).

Segundo o site, após análise de dados de voz e voo da aeronave a investigação passou a concentrar esforços no movimento dos interruptores de controle de combustível do motor. Ou seja: o botão que aciona o combustível .

De acordo com o g1 , um relatório preliminar sobre a queda da aeronave foi apresentado nesta manhã ao Ministério da Aviação Civil indiano.

O acidente

No dia 12 de junho, a aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Mais de 240 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.