Investigação aponta que combustível foi cortado pouco antes de avião da Air India cair

Pelo menos 279 pessoas morreram, com vítimas a bordo da aeronave e em solo. CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / Handout/AFP

O Boeing 787-800 Dreamliner., que estava com 242 pessoas a bordo, saiu da cidade de Ahmedabad e tinha como destino Londres, no Reino Unido. Pelo menos 279 pessoas morreram, com vítimas em solo. Não há prazo para divulgação do relatório final.

O documento também indica que uma das hipóteses iniciais não se confirmou: a de que o dispositivo que ajuda na sustentação da aeronave — o flap — não havia sido estendido. No entanto, os destroços indicam que os flaps estavam na posição correta durante a decolagem.

A investigação deve se concentrar em outras hipóteses, como no desligamento dos botões de acionamento de combustível, por exemplo.

O combustível foi submetido a testes e estava em condições satisfatórias.

Cronologia do acidente, segundo investigação

13h38:39: avião decola

avião decola 13h38:42: botões de distribuição de combustível são desligados e os motores começam a perder potência

botões de distribuição de combustível são desligados e os motores começam a perder potência Um dos pilotos pergunta ao outro por que ele havia cortado o motor . O colega responde que não o havia feito

. O colega responde que não o havia feito 13h38:47: uma turbina de emergência, chamada de RAT, é acionada

uma turbina de emergência, chamada de RAT, é acionada 13h38:52: botão de distribuição de combustível do motor um é religado

botão de distribuição de combustível do motor um é religado 13h38:56: botão de distribuição de combustível do motor dois é religado

botão de distribuição de combustível do motor dois é religado 13h39:05: um dos pilotos declara emergência, chamando "Mayday, Mayday, Mayday"

um dos pilotos declara emergência, chamando "Mayday, Mayday, Mayday" 13h39:11: gravadores de dados e voz são interrompidos, o que é compatível com o momento do impacto no solo.

Relembre

No dia 12 de junho, a aeronave da Air India estava viajando de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido. Conforme autoridades, 242 pessoas estavam a bordo do Boeing 787-800 Dreamliner.