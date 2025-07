Inflação da Argentina atinge 1,6% em junho e acumula 39,4% em 12 meses

Índice oficial de preços do país apresentou uma melhora ao longo do primeiro ano de governo de Milei.

A inflação argentina ficou em 1,6% no mês de junho, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) nesta segunda-feira (14). As informações são do g1.