Incêndio deixa dois mortos na Espanha em meio a onda de calor

Bombeiros anunciaram nesta terça-feira (1) a descoberta de dois corpos após um incêndio no nordeste da Espanha, que, assim como grande parte da Europa, está imersa em uma intensa onda de calor.

As altas temperaturas no continente colocaram os sistemas de emergência em alerta, provocaram o fechamento de escolas e aumentaram o risco de incêndios.

"Consternado após saber da morte de duas pessoas em consequência do incêndio", publicou no X o presidente regional, Salvador Illa. Horas antes, também na Catalunha, a polícia havia relatado a morte de uma criança de 2 anos após permanecer por horas em um carro estacionado sob o sol, na localidade de Valls.

A Espanha enfrenta uma onda de calor com picos que superam os 40 °C em muitas regiões. No sábado, duas pessoas morreram no país enquanto trabalhavam em vias públicas, uma em Córdoba e outra em Barcelona, provavelmente também vítimas de um golpe de calor, circunstância que ainda está pendente de confirmação.