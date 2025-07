HRW acusa Congresso do Peru de enfraquecer combate ao crime organizado

A organização internacional Human Rights Watch (HRW) denunciou, nesta terça-feira (8), que autoridades peruanas enfraqueceram as investigações sobre o crime organizado e a proteção ambiental com uma série de ações e leis desde 2023.

A violência disparou no Peru com o aumento dos casos de extorsão, assassinatos por encomenda e garimpo ilegal, uma situação que levou o governo a declarar estado de emergência no ano passado e a colocar militares nas ruas em várias regiões do país.

"O Congresso e o governo da (presidente Dina) Boluarte devem reverter a situação urgentemente e tomar medidas eficazes para proteger os direitos de todos os peruanos", disse Juanita Goebertus, diretora da HRW para as Américas, ao apresentar o relatório "Congresso em cumplicidade: Como o Legislativo do Peru permite o avanço do crime organizado".

O Congresso, com mais da metade de seus 130 parlamentares sob investigação por corrupção ou outros crimes, tomou medidas para minar a independência e a capacidade dos tribunais e promotores, observou a HRW em seu documento de 43 páginas.

O relatório destaca o aumento no número de homicídios e da extorsão de maneira muito preocupante em 2024 e no primeiro semestre de 2025.

"O que temos hoje no Peru é sobretudo uma profunda anarquia de permitir que o crime organizado cresça e uma absoluta ausência do Estado em cumprir com seu dever de proteção e garantia à cidadania", declarou aos jornalistas Goebertus.

A organização chegou a essa conclusão após analisar 34 leis e decisões legislativas do Congresso e 54 decretos presidenciais emitidos desde 2023.

As leis promulgadas pelo Congresso "limitaram drasticamente a capacidade dos promotores de obter provas e pistas de investigação de acusados dispostos a cooperar" com a Justiça, indica HRW.

Esta decisão "representa um duro golpe nos esforços para desmantelar grupos criminosos e detectar ligações com autoridades corruptas".

A HRW cita como exemplo uma lei que "modificou a definição de crime organizado no Código Penal para excluir muitos crimes de corrupção", cujo efeito, acrescenta, é dificultar as investigações.

"Uma política de segurança eficaz e de respeito aos direitos humanos para o Peru exige o fortalecimento, e não o enfraquecimento, das ferramentas que peritos forenses, promotores e juízes precisam para buscar justiça para as vítimas do crime organizado", afirmou Goebertus.

O Congresso é controlado por uma maioria conservadora alinhada a Boluarte. A presidente não tem bancada e sua estabilidade depende do apoio parlamentar.

O relatório acrescenta que o número anual de homicídios aumentou quase 137% entre 2018 e 2024, segundo dados da polícia.

As autoridades atribuem mais da metade dos homicídios cometidos em 2024 a assassinos de aluguel no contexto de extorsão.

Em relação ao meio ambiente, a HRW criticou leis que favorecem o desmatamento e o garimpo ilegal.