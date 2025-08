Homem com fuzil ataca edifício de luxo em Nova York e mata quatro pessoas

De acordo com o jornal The New York Post, o atirador estava usando um colete à prova de balas e portando um fuzil. O suspeito foi identificado como um homem de Las Vegas de 27 anos. Imagens de câmeras de segurança mostraram ele saindo de uma BMW parada em fila dupla com uma arma longa nas mãos. Ele entrou no edifício armado e usando óculos escuros.