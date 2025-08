Holanda vê Israel como ameça ao tentar influenciar a opinião pública no país

O Coordenador Nacional de Segurança e Contraterrorismo da Holanda classificou Israel como uma ameaça, ao tentar influenciar a opinião política e a percepção do país no exterior. Em um relatório intitulado Avaliação de Ameaças por Atores Estatais, o governo holandês afirma que Israel tentou controlar a opinião pública do país ao entregar a políticos e jornalistas selecionados um documento do Ministério israelense da Diáspora e Combate ao Antissemitismo. O texto tratava de problemas em uma partida de futebol entre Ajax e Maccabi Tel Aviv, em novembro de 2024.