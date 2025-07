Hamas sinaliza estar aberto a cessar-fogo, mas exige fim absoluto da guerra em Gaza

O Hamas sugeriu nesta quarta-feira (2) que está aberto a um acordo de cessar-fogo com Israel, mas não chegou a aceitar uma proposta anunciada horas antes pelo presidente dos EUA, Donald Trump, persistindo com sua posição de longa data de que qualquer acordo precisa levar ao fim da guerra em Gaza.

Trump disse ontem que Israel havia aceitado os termos de uma trégua de 60 dias em Gaza, e apelou ao Hamas que acate o acordo antes que as condições se deteriorem. O presidente americano vem intensificando a pressão para que o governo israelense e o Hamas acertem um cessar-fogo, fechem um acordo sobre reféns e encerrem a guerra.

Trump afirmou que a ideia é trabalhar no sentido de acabar com a guerra durante o período de 60 dias - algo que Israel diz que não aceitará até que o Hamas seja derrotado. Ele disse ainda que um acordo poderá ser fechado já na próxima semana.

Mas a resposta do Hamas, que enfatizou sua demanda de que a guerra termine, levantou questões sobre se a última proposta poderá de fato levar a uma pausa concreta nos combates.

Representante do Hamas, Taher al-Nunu disse que o grupo militante está "pronto" e disposto a considerar um acordo "com seriedade". Segundo ele, o Hamas está preparado para "aceitar qualquer iniciativa que claramente leve ao fim absoluto da guerra". Fonte: Associated Press*.