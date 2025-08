Hamas critica declarações de Trump sobre negociações para trégua em Gaza

O Hamas rejeitou, neste sábado (26), as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o movimento islamista palestino de não querer um acordo de cessar-fogo em Gaza.

O republicano afirmou na sexta-feira que o Hamas "realmente não queria alcançar um acordo" após as negociações indiretas com Israel em Doha não terem sido bem-sucedidas, e que o grupo "quer morrer".

Seu enviado, Steve Witkoff, confirmou na quinta-feira o fracasso das negociações realizadas por mais de duas semanas, com a mediação de Catar, Estados Unidos e Egito, e colocou em dúvida a boa-fé do Hamas.

As declarações do presidente americano e de seu enviado "surpreenderam a todo o mundo", declarou à AFP Taher al Nunu, um líder do Hamas.