"Há fome de verdade", diz Trump ao anunciar centros de distribuição de alimentos na Faixa de Gaza

Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (28) que os Estados Unidos criarão "centros de distribuição de alimentos" em Gaza . O presidente norte-americano disse que há sinais de "fome de verdade" no território palestino.

— Vamos criar centros de alimentos onde as pessoas possam entrar livremente (e comer), livremente. Não haverá muros — declarou à imprensa na Escócia, onde se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Na sequência, Trump declarou que a situação na Faixa de Gaza "está uma loucura" . O presidente norte-americano também afirmou que o projeto vai contar com apoio do Reino Unido.

— Precisamos cuidar das necessidades humanitárias do que um dia se chamou de Faixa de Gaza (...) Podemos salvar muita gente. Algumas dessas crianças... é uma fome real, eu vejo isso, não dá para fabricar (comida em Gaza). Vamos nos envolver ainda mais. O primeiro-ministro (Starmer) vai nos ajudar — prosseguiu.

Na mesma linha, o primeiro-ministro Britânico descreveu como "revoltante" as imagens de crianças com fome na Faixa de Gaza.

Ajuda humanitária

No sábado (26), Israel anunciou que vai realizar uma pausa diariamente em suas operações militares para facilitar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza .

Nesta segunda-feira, o país também confirmou que os primeiros caminhões carregados com comida e mantimentos cruzaram a fronteira de Rafah, que leva ao sul do território palestino a partir do Egito.