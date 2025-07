Guerras, esporte e clima: as fotos que marcaram a semana pelo mundo

Seleção participa do Mundial de Jogos Aquáticos, em Singapura.

A semana começou com a apresentação da seleção japonesa de nado sincronizado feminino.

Um clique anônimo no Oriente Médio capturou a visão de jovens palestinos que observaram foguetes israelenses cruzando o céu de Khan Yunis, região de Gaza, na Palestina.

Na Síria , membros da comunidade Beduína do país deixam a cidade de Ta'arah, no sul da província de Sweida.

Manila sofre com inundações após passagem do tufão Wipha.

Após a passagem do tufão Wipha , a capital das Filipinas, Manila, sofreu severas inundações.

Na imagem de Ted Aljibe, crianças brincam em um barco no meio de uma rua inundada da capital do país do Sudeste Asiático.