Guatemaltecos dormem nas ruas depois que terremotos matam três pessoas

Centenas de guatemaltecos saíram às ruas nesta quarta-feira (9) com medo das réplicas dos fortes terremotos que, no dia anterior, causaram três mortes, uma pessoa desaparecida e danos a cem casas.

Os terremotos mais fortes atingiram na tarde de terça-feira os números de 4,8 e 5,7, com epicentros nas cidades de Amatitlán e Alotenango, próximas à capital, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, USGS.

Carmen Carillo, de 49 anos, relatou à AFP que passou a noite na rua com sua família no povoado de Palín por medo de tremores secundários, pois os terremotos do dia anterior "foram muito fortes".