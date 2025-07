Greve de controladores de tráfego aéreo na França causa atrasos e cancelamentos de voos

A Ryanair estava entre as companhias aéreas que anunciaram interrupções generalizadas, afirmando em um comunicado o cancelamento de mais de 400 voos, afetando 70 mil passageiros. A empresa afirmou que a greve afeta todos os seus voos sobre o espaço aéreo francês, bem como o tráfego de entrada e saída dos aeroportos franceses, e instou a União Europeia a reformar as regras de tráfego aéreo.

Um dos dois sindicatos que lideram a greve, o UNSA-ICNA, afirmou em um comunicado que não há funcionários suficientes para lidar com o aumento das viagens aéreas e que a inflação está corroendo os salários. Os sindicatos também protestam contra as novas medidas de reforma que visam monitorar seu trabalho de forma mais rigorosa, motivadas por uma quase colisão no aeroporto de Bordeaux.

O Ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, classificou as reivindicações dos sindicatos - e sua decisão de entrar em greve justamente quando as escolas francesas fecham para o verão e muitas famílias saem de férias - como "inaceitáveis".

Mariano Mignola, de Nápoles, Itália, viajando com a esposa e os filhos, teve seu voo de volta de Paris cancelado. "Ontem à noite, quando fizemos o check-in, percebemos que algo estava errado. Acessamos o site do aeroporto e descobrimos a triste notícia", disse ele.

O parisiense Patrick Haus planejava participar de uma reunião em Nice, no sul da França, mas seu voo foi cancelado. "De certa forma, me solidarizo com os grevistas. É importante saber que as pessoas não fazem greve por diversão", disse ele.