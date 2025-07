Greve de controladores de tráfego aéreo na França atrapalha início das férias

Um total de 933 voos foram cancelados na França devido à greve, seguida por 272 controladores (26,2% do total), de acordo com a Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC).

A principal associação europeia de companhias aéreas, Airlines for Europe (A4E), estimou que 1.500 voos seriam cancelados na Europa na quinta e sexta-feira, o segundo dia da greve, "afetando quase 300.000 passageiros" no continente.

Alguns passageiros tentaram lidar com as interrupções com calma. Éric Nouen, um homem de 60 anos que viajava para Montpellier vindo da Guiana Francesa, um território francês na América do Sul, disse que não iria reclamar.