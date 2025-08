Governo Trump anuncia revogação de política climática dos EUA

O governo do presidente Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (29),que revogará a base estabelecida em 2009 para combater as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos.

Após uma decisão da Suprema Corte, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) determinou, durante o primeiro mandato do ex-presidente democrata Barack Obama, que os gases de efeito estufa são perigosos para a saúde pública e, portanto, poderiam ser regulados com base em uma norma de 1970, a Lei do Ar Limpo.