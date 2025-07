Governo sírio anuncia cessar-fogo após confrontos em cidade de maioria drusa

Confrontos violentos voltaram a ser registrados na manhã desta terça-feira (15) na cidade de maioria drusa de Sweida, sul da Síria, onde as forças governamentais entraram nas últimas horas, informou um correspondente da AFP antes de o Ministério da Defesa anunciar um cessar-fogo.

"Anunciamos um cessar-fogo total, após um acordo com os líderes e autoridades da cidade", anunciou o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra, na rede social X, após os confrontos entre combatentes e as tropas governamentais.

Um comunicado das autoridades religiosas drusas fez um apelo para que os combatentes da comunidade entregassem as armas sem resistência.

A decisão do governo central de entrar em Sweida aconteceu após dois dias de confrontos, inicialmente entre combatentes drusos e as tribos beduínas da região, que deixaram quase 100 mortos.

A província de Sweida abriga a maior comunidade drusa do país, uma minoria derivada do xiismo, mas considerada uma corrente esotérica, que tinha quase 700.000 membros na Síria antes da guerra e que também está presente no Líbano e em Israel.