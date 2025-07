Governo dos EUA nega assassinato e 'lista de clientes' de Epstein

Jeffrey Epstein não foi assassinado, não chantageou figuras poderosas nem possuía uma "lista de clientes", afirmaram nesta segunda-feira (7) o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que descartaram as teorias conspiratórias sobre a morte na prisão do financista americano, acusado de tráfico sexual de menores.

O governo fez "uma análise exaustiva" das provas do caso Epstein, que se suicidou em 2019 em uma prisão de Nova York, informaram as agências em memorando conjunto. O caso foi cercado de especulações sobre possíveis vínculos do financista com figuras poderosas da política, economia e realeza.