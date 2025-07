Google obtém US$ 28,2 bi de lucro no 2T graças à IA

O gigante da internet Google voltou a superar com folga as expectativas do mercado, registrando US$ 28,2 bilhões (R$ 156,6 bilhões) em lucros líquidos no segundo trimestre, enquanto a companhia americana enfrenta a concorrência no campo da inteligência artificial (IA) e acusações de monopólio.

O faturamento da Alphabet, empresa-mãe do Google, superou os US$ 96 bilhões (R$ 533 bilhões), acima dos US$ 94 bilhões (R$ 522 bilhões) esperados pelos analistas, o que representa um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o comunicado de resultados publicado nesta quarta-feira (23).

Esse crescimento se deve, sobretudo, à grande demanda por serviços de IA. Mas essa tecnologia é cara.

O diretor-executivo da empresa, Sundar Pichai, alertou que o grupo pretende aumentar ainda mais seus investimentos para elevar os gastos de capital a "cerca de US$ 85 bilhões" (R$ 472 bilhões) neste ano.

"Estamos entusiasmados com as oportunidades que estão diante de nós", afirmou no comunicado.

Essa informação, no entanto, não foi bem recebida em Wall Street: as ações da Alphabet caíram 1,20% nas negociações eletrônicas após o fechamento da Bolsa de Nova York.

Os serviços de IA generativa do Google estão sob escrutínio, desde assistentes de IA voltados para o consumidor até ferramentas para organizações, comercializados por meio de sua nuvem (computação remota).

"Até agora, o grupo conseguiu manter suas receitas provenientes da busca online, apesar da concorrência do ChatGPT", o assistente de IA da OpenAI, comentou Yory Wurmser, analista da Emarketer.

O YouTube também apresenta um crescimento sólido, com US$ 9,8 bilhões (R$ 54,4 bilhões) em receitas publicitárias no período de abril a junho (+13%), impulsionado pelo lançamento de novos formatos de anúncios.