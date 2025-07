Google lucra US$ 28,2 bi no 2T graças à IA

O gigante da internet Google voltou a superar com folga as expectativas do mercado, ao registrar um lucro líquido de US$ 28,2 bilhões (R$ 156,6 bilhões) no segundo trimestre, no momento em que a empresa americana enfrenta a concorrência no campo da inteligência artificial (IA) e acusações de monopólio.

O faturamento da Alphabet, controladora do Google, superou os US$ 96 bilhões (R$ 533 bilhões), acima dos US$ 94 bilhões (R$ 522 bilhões) esperados pelos analistas, o que representa um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o comunicado de resultados publicado nesta quarta-feira (23).

Esse crescimento se deve, sobretudo, à grande demanda de serviços de IA, uma tecnologia cara. "Tivemos um trimestre excepcional, com um crescimento sólido de toda a empresa", disse o diretor-executivo da Alphabet, Sundar Pichai. "A IA está impactando positivamente cada área do negócio, estimulando um impulso forte."

A receita com as buscas cresceu dois dígitos no trimestre, com funções como AI Overviews e o recém-lançado Modo IA, que tiveram "um bom desempenho", destacou Pichai.

O YouTube também registrou um crescimento sólido, com US$ 9,8 bilhões (R$ 54,4 bilhões) em receita publicitária no período de abril a junho (+13%), impulsionado pelo lançamento de novos formatos publicitários.

O negócio de computação na nuvem da Alphabet pode gerar US$ 50 bilhões ao longo do ano, segundo a empresa. "Com essa demanda forte e crescente dos nossos produtos e serviços em nuvem, estamos aumentando nossos investimentos em gastos de capital em 2025 para cerca de US$ 85 bilhões", disse Pichai. "Estamos entusiasmados com as oportunidades que se apresentam."

A ação da Alphabet subiu quase 2% após a divulgação dos resultados. Os investidores observam atentamente o quanto a gigante da tecnologia investe em IA e se os resumos de resultados de pesquisas gerados por inteligência artificial vão se traduzir em menos oportunidades de veicular anúncios lucrativos.

A gigante da internet testa a publicidade em seu novo Modo IA para buscas, uma estratégia para enfrentar a concorrência do ChatGPT e adaptar seu negócio publicitário, base financeira da empresa, à era da IA.

"O Google apresenta bons resultados, apesar das dificuldades tarifárias e da concorrência crescente da IA nas buscas", ressaltou Yory Wurmser, analista sênior da Emarketer. "Também monetiza com sucesso o AI Overviews e o Modo AI, um sinal promissor para o futuro."

- Batalha antitruste -

O negócio de publicidade digital, no entanto, pode ser neutralizado devido a uma derrota em um caso antitruste nos Estados Unidos. No ano passado, um juiz federal de Washington declarou o Google culpado de práticas ilegais para estabelecer e manter seu monopólio nas buscas digitais.

O Departamento de Justiça demanda soluções que podem transformar o cenário digital: que o Google renuncie ao navegador Chrome e a proibição de assinatura de acordos de exclusividade com fabricantes de smartphones para que elas instalem seu mecanismo de busca nos aparelhos por default.

A decisão do juiz distrital Amit Mehta sobre as soluções é esperada para os próximos dias ou semanas.