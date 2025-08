Gigante da informática TCS eliminará 12.000 empregos

Acrescentou, ainda, que a reestruturação está sendo realizada com "o cuidado necessário" para evitar qualquer interrupção nos serviços aos clientes.

Após uma receita no segundo trimestre abaixo do esperado, o diretor-executivo, K. Krithivasan, declarou recentemente que "as persistentes incertezas macroeconômicas e geopolíticas a nível global provocaram uma contração da demanda".