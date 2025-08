Game 'Battlefield 6', rival de 'Call of Duty', será lançado em 10 de outubro

O game "Battlefield 6", o novo título da franquia de jogos de guerra da Electronic Arts e um dos lançamentos mais aguardados do ano, será lançado no dia 10 de outubro, anunciou a empresa americana nesta quinta-feira (31).

Rival da saga "Call of Duty", a nova entrega de "Battlefield" teve sua história e modos de jogo revelados durante vários eventos com jornalistas e criadores de conteúdo em Paris, Londres e Los Angeles.

O novo título da franquia, com gráficos hiper-realistas e cenários que podem ser completamente destrutíveis, mostra o conflito moderno, no qual os Estados Unidos entram em guerra com uma milícia privada apoiada por ex-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).