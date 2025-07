França tem mais de mil cancelamentos no 2º dia da greve dos controladores de voos

Mais de mil voos foram cancelados na França, nesta sexta-feira (4), no segundo e último dia da greve dos controladores de tráfego aéreo, medida que interrompeu o início das férias de verão no país e em toda a Europa.

A Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC) estimou que 1.125 voos com partida e chegada em aeroportos franceses foram cancelados nesta sexta-feira, em comparação com 933 na quinta-feira. O aviso de greve está em vigor até a noite desta sexta-feira, portanto, não são esperadas interrupções no sábado.