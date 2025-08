França pede explicações à Vueling por desembarque de adolescentes judeus franceses

O chefe da diplomacia francesa expressou durante sua conversa com Carolina Martinoli, presidente e diretora-geral da companhia aérea espanhola Vueling, "a profunda comoção causada pelo desembarque de um grupo de jovens judeus franceses de um avião da companhia", afirmou seu Ministério em um comunicado neste sábado (26).

"Foram solicitadas explicações, em particular para determinar se esses compatriotas foram alvo de discriminação por motivos religiosos", acrescentou a chancelaria.

Martinoli "assegurou que uma rigorosa investigação interna estava sendo realizada e que as conclusões dessa investigação seriam compartilhadas com as autoridades francesas e espanholas", detalhou.