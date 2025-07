França pede a Israel que permita acesso da imprensa a Gaza

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, pediu nesta terça-feira (22) a Israel que permita o acesso da "imprensa livre e independente" a Gaza, que enfrenta o risco do cenário de fome após 21 meses de guerra.

As declarações aconteceram depois que a direção da AFP alertou que a vida de seus colaboradores palestinos no território cercado está em perigo devido à grave situação humanitária.

"Suas vidas estão em perigo, por isso pedimos às autoridades israelenses que permitam sua retirada imediata junto com suas famílias", acrescenta a nota.

A ONU e organizações humanitárias alertam com frequência sobre o risco de fome generalizada em Gaza, território devastado pela guerra iniciada em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas contra Israel.