França pagará menos que o previsto para o orçamento da UE em 2026

A França contribuirá menos do que o previsto para o orçamento da União Europeia (UE) no próximo ano, indicaram as autoridades nesta quarta-feira (16), um dia após o governo francês anunciar um plano de ajuste fiscal para 2026.

As contribuições nacionais, que são calculadas e pagas anualmente, juntamente com os recursos próprios da UE, servem para financiar as políticas do bloco, especialmente as agrícolas e de coesão.