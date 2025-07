França comemorará a reabilitação do capitão Dreyfus, vítima de antissemitismo, todo 12 de julho

O presidente francês, Emmanuel Macron, instituiu este sábado, 12 de julho, como dia nacional de comemoração pela reabilitação de Alfred Dreyfus, um militar judeu francês falsamente acusado há 130 anos de espionagem para a Alemanha, e pediu para não baixar a guarda contra os "velhos demônios" do antissemitismo.

"A partir de agora, todo dia 12 de julho, será realizada uma cerimônia de comemoração a Dreyfus, pela vitória da justiça e da verdade contra o ódio e o antissemitismo", escreveu o chefe de Estado em um comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu.

Em 1894, o então capitão Dreyfus foi condenado por traição e forçado ao exílio na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. O caso foi baseado em falsas acusações, alimentadas por um antissemitismo arraigado no final do século XIX.