França anuncia plano de ajuste fiscal para financiar gastos militares

"Esta é a nossa hora da verdade", disse Bayrou, em referência aos cofres públicos que registraram um déficit de 5,8% do PIB em 2024 e uma dívida pública de quase 114% em março, acima dos limites europeus.

Mas a tarefa parece ser difícil. O chefe de governo não tem maioria parlamentar e a oposição já ameaçou abandoná-lo durante a aprovação do orçamento de 2026, como ocorreu com seu antecessor Michel Barnier em dezembro.

Para convencer os relutantes, ele apresentou um panorama sombrio para a França com o aumento da "violência" no mundo, com guerras e tensões comerciais. Neste contexto, a dívida "é um perigo mortal para um país", afirmou.