França anuncia acordo para criação do Estado da Nova Caledônia

A França anunciou, neste sábado, 12, um acordo amplo e difícil de ser cumprido, com o objetivo de conceder mais autonomia ao território da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, mas sem chegar à independência almejada por muitos indígenas Kanaks.

A ideia é criar um "Estado da Caledônia" - dentro da república francesa e inscrito na constituição francesa - e uma "nacionalidade caledoniana" ao lado da nacionalidade francesa, de acordo com informações da agência de notícias Associated Press.

O acordo foi alcançado após 10 dias de negociações - incluindo uma maratona final durante a noite - com representantes do governo central e de ambos os lados da questão da independência. As negociações resultaram de tumultos mortais no ano passado, provocados por mudanças propostas nas regras eleitorais que, segundo grupos pró-independência, marginalizariam os eleitores indígenas.