Fotos de nudez geradas por IA alimentam onda mortal de chantagem digital

Após o suicídio de um adolescente em Kentucky, no sul dos Estados Unidos, os pais descobriram que ele havia recebido mensagens de texto ameaçadoras exigindo US$ 3 mil (R$ 16 mil) para eliminar uma imagem sua nu, gerada por inteligência artificial (IA).

Segundo a Internet Watch Foundation (IWF), do Reino Unido, especializada no combate à exploração sexual online, as imagens produzidas com IA podem ser "suficientemente convincentes para causar danos, às vezes tão graves quanto imagens reais".