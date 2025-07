Foto de família da cúpula dos Brics sem Xi e Putin será neste domingo (6)

Está prevista para este domingo (6), às 10h30, a fotografia de família (registro oficial do encontro) de líderes dos países-membros do Brics, sem as presenças dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. Estas ausências pesam para o impacto do evento sob a presidência brasileira em 2025, no encontro mais importante do ano para o bloco e que ocorre no Rio. Apesar disso, participantes do evento minimizam a presença dos dois maiores países do Brics, dizendo que o engajamento dos integrantes tem ocorrido como o usual.