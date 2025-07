Forças sírias deixam província do sul após acordo de cessar-fogo com drusos e ataques de Israel

As forças sírias retiraram-se da província sulista de Sweida nesta quinta-feira, 17, após dias de confrontos com grupos paramilitares ligadas à minoria drusa. A retirada ocorreu após um acordo de cessar-fogo proclamado na quarta-feira.

Líderes drusos e oficiais do governo sírio alcançaram um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Turquia e países árabes, no qual grupos drusos e clérigos foram nomeados para manter a segurança interna em Sweida al-Sharaa, em um discurso transmitido.

Comboios das forças governamentais começaram a se retirar durante a noite à medida que a mídia estatal síria disse que a retirada estava em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a operação militar contra as facções drusas havia terminado.

A escalada na Síria começou com sequestros e ataques mútuos entre as tribos beduínas sunitas locais e facções armadas drusas na província sulista de Sweida. As forças governamentais que intervieram para restaurar a ordem entraram em confronto com as forças paramilitares drusas, mas também, em alguns casos, atacaram civis.