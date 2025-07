FMI eleva previsão de crescimento econômico no Brasil para 2,3%

A melhora na previsão é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dias após os Estados Unidos ameaçarem o país com tarifas de 50% sobre seus produtos a partir de 1º de agosto.

"A economia brasileira cresceu com força nos últimos três anos, surpreendendo positivamente", afirmou o conselho executivo do FMI em um comunicado, validando a avaliação periódica dos países-membros pela equipe do Fundo, conhecida como Artigo IV.