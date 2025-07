FBI abre investigação criminal contra ex-diretores do FBI e da CIA

A polícia federal dos Estados Unidos (FBI) abriu uma investigação criminal contra seu ex-diretor James Comey e o ex-chefe da CIA John Brennan, ambos críticos do ex-presidente Donald Trump, informaram meios de comunicação americanos.

Segundo a Fox News Digital, o FBI vai se concentrar em "possíveis irregularidades" na investigação sobre as acusações de interferência russa nas eleições de 2016, vencidas por Trump, e em supostas declarações falsas ao Congresso.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, nomeado por Trump, teria transmitido ao diretor do FBI, Kash Patel, uma série de "provas" sobre Brennan que sustentariam uma possível acusação, afirma a Fox News Digital, citando fontes do Departamento de Justiça.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump demitiu Comey quando este chefiava uma investigação sobre se algum membro da campanha do republicano havia conspirado com Moscou para influenciar as eleições de 2016 entre ele e a candidata democrata Hillary Clinton.