Famintos e exaustos, jornalistas da AFP cobrem guerra em Gaza a duras penas

Esses redatores, fotógrafos e cinegrafistas palestinos relatam fome extrema, falta de água potável e crescente exaustão física e mental, o que às vezes os obriga a reduzir a cobertura da guerra, iniciada em 7 de outubro de 2023 após o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel.

Em junho, a ONU denunciou o que classificou como uso da fome como arma de guerra por parte de Israel, chamando a prática de crime de guerra, após um número crescente de relatórios alarmantes de ONGs sobre a desnutrição no território palestino.

No entanto, testemunhas e a Defesa Civil do território acusaram repetidamente as forças israelenses de atirar contra civis que esperam por ajuda, e a ONU afirma que o exército matou mais de 1.000 palestinos que tentavam conseguir alimentos desde o fim de maio.