Falha técnica interrompe mais de 120 voos no Reino Unido

Diversos voos de saída ou chegada em aeroportos do Reino Unido foram cancelados nesta quarta-feira (30) por uma falha técnica, informou o controle de tráfego aéreo.

O serviço de controle aéreo (NATS, na sigla em inglês) limitou o número de aviões no espaço aéreo de Londres como resultado do problema técnico, que foi resolvido rapidamente.

Um porta-voz do Departamento de Transporte britânico indicou que estavam "trabalhando de perto" com o NATS para entender as causas da falha.