Faixa de Gaza: cinco soldados israelenses e 18 civis palestinos morrem em ataques mútuos

Cinco soldados israelenses foram mortos e outros dois ficaram gravemente feridos na madrugada desta terça-feira (8) a no norte da Faixa de Gaza, segundo o Exército de Israel. Os militares estavam em patrulha quando foram atingidos por explosivos e tiros. Simultaneamente, ataques lançados pelos israelenses mataram 18 pessoas em Khan Younis, no sul do território, e em Nuseirat, no centro de Gaza. Tendas que abrigam pessoas deslocadas pela guerra foram atingidas na ofensiva. Fonte: Associated Press.