Fabricantes de sorvetes dos EUA eliminarão corantes sintéticos

"Este é um grande dia para os produtos lácteos e um grande dia para Tornar os Estados Unidos saludáveis outra vez", acrescentou o presidente da IDFA, Michael Dykes, referindo-se ao slogan adotado por Kennedy Jr., que por sua vez é inspirado no lema de Trump: "Torne os Estados Unidos grandes outra vez", (MAGA, "Make America Great Again", em inglês).

Segundo ele, com o compromisso dos produtores de sorvete, a proporção do setor agroalimentar que prometeu não utilizar mais corantes sintéticos oscila entre 35% e 40%.

Alguns grandes atores do setor alimentício ainda resistem, em particular o grupo Mars, que alega que seus produtos são "seguros" e estão "em conformidade com as normas vigentes".