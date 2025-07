Explosão em posto de gasolina deixa feridos em Roma

Uma explosão em um posto de gasolina deixou pelo menos 45 pessoas feridas no leste de Roma, na Itália, nesta sexta-feira (4). Por volta das 6h20min (11h20min no horário de Roma) o Corpo de Bombeiros informou na rede social X que o fogo já havia sido controlado.

O incidente teria sido causado por um vazamento de gás no momento em que um caminhão-tanque enchia os reservatórios do posto de gasolina.

A detonação foi ouvida por toda a cidade, e na internet circulam diversos vídeos nos quais é possível ver uma coluna de fumaça negra no local do incidente, no leste da capital.