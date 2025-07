Explosão deixa três mortos em centro de treinamento da polícia em Los Angeles

O prédio foi isolado e cercado por uma forte presença de veículos policiais e agentes de segurança. PATRICK T. FALLON / AFP

Três pessoas morreram em uma explosão em um centro de treinamento policial em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (18), informaram as autoridades. As causas estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que houve acidente.

Em comunicado, o Departamento do Xerife do condado de Los Angeles confirmou que as vítimas eram integrantes da força.

A assessoria de imprensa do órgão confirmou que um forte barulho foi ouvido dentro do centro de treinamento Biscailuz por volta das 7h30min (horário local) — 11h30min no horário de Brasília.

O prédio foi isolado e cercado por uma forte presença de veículos policiais e agentes de segurança. O incidente está sendo investigado.

Segundo o jornal Los Angeles Times, tropas transportavam um objeto que foi recuperado em um alerta de bomba quando a explosão aconteceu.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse no X ter sido informada "sobre o que parece ser um terrível incidente", adicionando que o governo federal enviou agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos para atuar no local.

O esquadrão antibombas de Los Angeles também auxiliou os trabalhos, informou a prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou, por sua vez, que "está acompanhando de perto a situação e ofereceu assistência total".

Kathryn Barger, supervisora do condado de Los Angeles, lamentou o incidente e declarou à emissora local KTLA que, de acordo com informações preliminares, houve "um acidente".

— Há muitas partes em movimento no momento (...) mas está claro para mim que este trágico acidente foi apenas isso, um acidente — afirmou.

Ela ainda descartou que a explosão tenha sido causada de forma intencional: