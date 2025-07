Exército da Nicarágua confisca 600 kg de cocaína após confronto que deixa um morto

O Exército da Nicarágua informou, neste sábado (12), que apreendeu 600 quilos de cocaína em uma operação perto da fronteira com Honduras, onde um suposto traficante morreu após um confronto com uniformizados.

O incidente, segundo o Exército, ocorreu na manhã de sexta-feira no departamento de Chinandega, no noroeste do país, quando soldados das forças especiais pararam vários veículos cujos ocupantes, segundo eles, tentavam "introduzir e transportar drogas e armas pelo território nacional".