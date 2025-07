Ex-presidente destituído da Coreia do Sul é detido novamente por declaração de lei marcial

Yoon gerou uma grande crise na Coreia do Sul ao tentar subverter a ordem civil no dia 3 de dezembro: ele enviou o Exército ao Parlamento para tentar impedir que os deputados votassem a revogação da lei marcial que havia decretado horas antes.

Em janeiro, ele se tornou o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser detido, após várias semanas de resistência à prisão graças à proteção do corpo de segurança presidencial.

Após a decisão, Yoon se recusou a comparecer às convocações dos investigadores judiciais, que solicitaram sua detenção para forçá-lo a cooperar com a Justiça.

Um novo mandado de prisão foi emitido devido a preocupações de que Yoon possa "destruir evidências" no caso, informou Nam Se-jin, juiz do Tribunal do Distrito Central de Seul.